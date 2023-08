Österreichische Staatsanleihen im Späthandel gestiegen

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen sind am Freitag im Späthandel gestiegen. Im Gegenzug sanken die Renditen. Jene der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe ist um 9 Basispunkte auf 3,22 Prozent gefallen. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 61 Basispunkten.

Zum Vergleich: Der Euro-Bund-Future steigerte sich um 0,6 Prozent auf 131,56 Einheiten.

Wichtige Konjunkturdaten waren am Berichtstag nicht veröffentlicht worden. Eine zweite Schätzung zur Inflation in der Eurozone im Juli bestätigte eine erste: So erhöhten sich die Verbraucherpreise gegenüber dem Vorjahr um 5,3 Prozent nach 5,5 Prozent im Vormonat. Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 3,23 3,38 -0,15 19 5 Jahre 3,02 3,14 -0,12 40 10 Jahre 3,22 3,31 -0,09 61 30 Jahre 3,28 3,37 -0,09 57

