Österreichische Staatsanleihen im Späthandel gestiegen

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen sind am Dienstag im Späthandel gestiegen. Im Gegenzug sanken die Renditen. Jene der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe ist um sechs Basispunkte auf 3,25 Prozent gefallen. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 58 Basispunkten.

Zum Vergleich: Der Euro-Bund-Future legte um 0,2 Prozent auf 130,97 Einheiten zu.

Wichtige Konjunkturdaten waren am Berichtstag Mangelware. Veröffentlicht wurden am Nachmittag US-Immobiliendaten, denen Investoren vermehrt Aufmerksamkeit geschenkt hatten. So sind in den USA die Bestandsverkäufe von Häusern im Juli stärker als erwartet gefallen. Im Monatsvergleich sanken sie um 2,2 Prozent, wie die Maklervereinigung National Association of Realtors (NAR) in Washington mitteilte. Analysten hatten im Schnitt lediglich einen Rückgang um 0,2 Prozent erwartet.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 3,31 3,37 -0,06 21 5 Jahre 3,06 3,12 -0,06 39 10 Jahre 3,25 3,31 -0,06 58 30 Jahre 3,32 3,39 -0,07 57

sto/ste