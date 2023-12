Österreichische Staatsanleihen im Späthandel gestiegen

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen sind am Dienstag im Späthandel gestiegen. Im Gegenzug sanken die Renditen. Jene der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe ist um 5 Basispunkte auf 2,79 Prozent gefallen. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 56 Basispunkten.

Zum Vergleich: Der Euro-Bund-Future legte um 0,15 Prozent auf 135,03 Einheiten zu.

Die Republik Österreich hat frisches Geld am Kapitalmarkt aufgenommen. Eine zehnjährige Bundesanleihe wurde um 632,5 Mio. Euro aufgestockt. Das teilte die Bundesfinanzierungsagentur OeBFA am Dienstag nach der Auktion mit. Beim zehnjährigen Papier betrug die Rendite - also der Zinssatz, den Österreich zahlen muss, - 2,751 Prozent. Im November lag die Rendite der zehnjährigen Anleihe noch bei 3,293 Prozent.

Konjunkturseitig rückten am Berichtstag vor den wichtigen Notenbankentscheidungen in dieser Woche Verbraucherpreisdaten aus den Vereinigten Staaten in den Fokus. So blieb die US-Inflation auf dem Rückzug. Die Verbraucherpreise erhöhten sich im November um 3,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat und damit etwas langsamer als im Oktober mit 3,2 Prozent, wie das Arbeitsministerium in Washington mitteilte. Befragte Ökonomen hatten damit gerechnet.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 2,82 2,89 -0,07 11 5 Jahre 2,59 2,63 -0,04 38 10 Jahre 2,79 2,84 -0,05 56 30 Jahre 2,98 3,04 -0,06 57

sto/ger