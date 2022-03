Österreichische Staatsanleihen im Späthandel gesunken

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen sind am Montag im Späthandel gesunken. Im Gegenzug stiegen die Renditen. Jene der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe legte um vier Basispunkte auf 0,39 Prozent zu. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 42 Basispunkten.

Zum Vergleich: Der Euro-Bund-Future sank um 0,40 Prozent auf 170,10 Einheiten.

Händler sprachen bei Anleihen von einer Gegenbewegung nach den jüngsten, risikobedingten Aufschlägen. Weiter dominiert aber die sich verschärfende Lage in der Ukraine das Geschehen am Anleihemarkt. Eine Entspannung der Kriegslage sei nicht in Sicht. Die Ölpreise seien wie viele andere Rohstoffe auch zuletzt deutlich gestiegen, die Inflationssorgen nehmen zu.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre -0,59 -0,63 +0,04 10 5 Jahre -0,11 -0,18 +0,07 22 10 Jahre 0,39 0,35 +0,04 42 30 Jahre 0,81 0,78 +0,03 65

sto/ste