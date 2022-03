Österreichische Staatsanleihen im Späthandel gesunken

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen sind am Mittwoch im Späthandel gesunken. Im Gegenzug stiegen die Renditen. Jene der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe legte um vier Basispunkte auf 1,01 Prozent zu. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 33 Basispunkten.

Zum Vergleich: Der Euro-Bund-Future sank um 0,2 Prozent auf 157,06 Punkte.

Die negative Stimmung an den Aktienmärkten konnte Anleihen nicht beflügeln. Unter den Konjunkturdaten rückten am Nachmittag Inflationszahlen aus Deutschland in den Fokus. Die dortige Inflation ist wegen des Ukraine-Kriegs und anziehender Energiepreise im März auf 7,3 Prozent gestiegen. Dies ist der höchste Stand seit November 1981, wie das deutsche Statistische Bundesamt mitteilte. Von Reuters befragte Ökonomen hatten nur mit einem Anstieg auf 6,3 Prozent gerechnet, nach 5,1 Prozent im Februar.

Die US-Wirtschaft ist indes am Jahresende etwas schwächer gewachsen als bisher bekannt. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) stieg im vierten Quartal annualisiert um 6,9 Prozent, wie das Handelsministerium in Washington nach einer dritten Schätzung mitteilte. Eine vorherige Schätzung wurde leicht um 0,1 Prozentpunkte reduziert.

An den Zinsmärkten wurde zuletzt die Inversion der US-Zinskurve genauer betrachtet. Am Dienstag hatten zweijährige Anleihen eine höhere Rendite abgeworfen als zehnjährige Papiere, worin Fachleute in der Regel ein Warnsignal für eine näher rückende Rezession sehen. Es wird befürchtet, dass die erwarteten Leitzinserhöhungen zur Bekämpfung der hohen Inflation die Konjunktur ausbremsen könnten.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre -0,23 -0,26 +0,03 -25 5 Jahre 0,61 0,55 +0,06 9 10 Jahre 1,01 0,97 +0,04 33 30 Jahre 1,23 1,22 +0,01 48

sto/spo