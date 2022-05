Österreichische Staatsanleihen im Späthandel gesunken

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen sind am Dienstag im Späthandel gesunken. Im Gegenzug stiegen die Renditen. Jene der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe legte um 6 Basispunkte auf 1,67 Prozent zu. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 54 Basispunkten.

Zum Vergleich: Der deutsche Euro-Bund-Future fiel um 0,73 Prozent auf 151,48 Punkte.

Die Festverzinslichen in der Eurozone dürften unter gestiegenen Zinserwartungen in der Währungsunion leiden. Diese wurden durch zuletzt überraschend stark ausgefallenen Inflationsdaten untermauert. Am Dienstag wurde dann bekannt, dass in der Eurozone die Teuerungsrate im Mai auf 8,1 Prozent gestiegen ist. In Österreich lag die Jahresinflationsrate im Mai bei 8,0 Prozent, wie die Statistik Austria in einer Schnellschätzung ermittelte.

Die Rekordinflation erzwingt laut EZB-Ratsmitglied Peter Kazimir eine Zinserhöhung im Juli, der ein größerer Sprung nach oben im September folgen dürfte. "Wir werden diesen Schritt im Juli gehen. Die Zeit des Wartens und Zögerns ist vorbei", betonte der slowakische Notenbankchef am Dienstag im Gespräch mit der Nachrichtenagentur Reuters.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 0,50 0,44 +0,06 0 5 Jahre 1,05 1 +0,05 21 10 Jahre 1,67 1,61 +0,06 54 30 Jahre 1,95 1,91 +0,04 57

