Österreichische Staatsanleihen im Späthandel gesunken

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen sind am Montag im Späthandel gesunken. Im Gegenzug stiegen die Renditen. Jene der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe legte um sieben Basispunkte auf 1,89 Prozent zu. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 56 Basispunkten.

Zum Vergleich: Der Euro-Bund-Future verlor 0,82 Prozent auf 149,41 Einheiten.

Angesichts der Zuwächse an den Aktienmärkten dürften Anleihen am Montag unter Druck gestanden haben. Nachdem in den USA aufgrund eines Feiertags zum Wochenbeginn nicht gehandelt wird, blieben am Nachmittag Impulse Mangelware.

Schwache Konjunkturdaten vom Vormittag hatten keinen Rückenwind geliefert: Das von der Investment-Beratungsfirma Sentix am Montag veröffentlichte Stimmungsbarometer, das auf einer Umfrage unter 1.240 Investoren beruht, zeigte, dass Investoren sich auf eine Rezession einstellen würden. Der Gesamtindex zur Eurozone fiel von minus 15,8 Zählern im Juni auf minus 26,4 Punkte im Juli und damit den niedrigsten Wert seit Mai 2020.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 0,59 0,54 +0,05 0 5 Jahre 1,25 1,14 +0,11 22 10 Jahre 1,89 1,82 +0,07 56 30 Jahre 2,23 2,17 +0,06 59

sto/ste