Österreichische Staatsanleihen im Späthandel gesunken

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen sind am Montag im Späthandel gesunken. Im Gegenzug stiegen die Renditen. Jene der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe legte um fünf Basispunkte auf 1,62 Prozent zu. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 54 Basispunkten.

Der Euro-Bund-Future notierte zuletzt mit minus 0,3 Prozent bei 153,88 Einheiten.

Nachdem am Vormittag das schwache Ifo-Geschäftsklima keine Flucht in als sicher geltende Anleihen ausgelöst hat, dürften die Blicke diese Woche nun vor allem auf die US-Zinsentscheidung gerichtet sein. Ein Zinsschritt von 75 Basispunkt gilt als so gut wie sicher. In der Vorwoche hatten einige Marktexperten sogar mit einer Anhebung von 100 Basispunkte spekuliert. Überdies werden im weiteren Wochenverlauf US-BIP-Zahlen publiziert. Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 0,48 0,46 +0,02 3 5 Jahre 1,01 0,96 +0,05 19 10 Jahre 1,62 1,57 +0,05 54 30 Jahre 1,98 1,96 +0,02 66

sto/ste