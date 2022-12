Österreichische Staatsanleihen im Späthandel gesunken

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen sind am Freitag im Späthandel gesunken. Im Gegenzug stiegen die Renditen. Jene der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe legte um 12 Basispunkte auf 2,82 Prozent zu. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 62 Basispunkten.

Zum Vergleich: Der Euro-Bund-Future verlor 1,1 Prozent.

Die steigenden Renditen an den Kapitalmärkten dürfte vor allem auf die anziehenden Leitzinsen in den Vereinigten Staaten und in der Eurozone zurückzuführen sein. In dieser Woche hatten die Zentralbanker der Federal Reserve und der Europäischen Notenbank ihre Zinsen um jeweils 0,50 Prozentpunkte angehoben. Und auch im kommenden Jahr werden weitere Zinsanhebungen erwartet.

Zuletzt meldete sich hier auch der Chef der niederländischen Notenbank Klaas Knot zu Wort. Die EZB habe aus seiner Sicht auf ihrem Zinserhöhungskurs noch eine längere Wegstrecke vor sich als die US-Notenbank Fed. Die EZB werde die Sätze aber nicht auf das gleiche Niveau anheben wie die US-Währungshüter, sagte er am Freitag bei einer Veranstaltung in Amsterdam. "Die USA sind näher am Endpunkt, was Zinsanhebungen angeht, aber wir haben mehr Zinsanhebungen vor uns."

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 2,46 2,44 +0,02 0 5 Jahre 2,52 2,40 +0,12 25 10 Jahre 2,82 2,70 +0,12 62 30 Jahre 2,65 2,52 +0,13 72

sto/spa