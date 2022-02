Österreichische Staatsanleihen im Späthandel großteils fest

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen haben sich am Freitag im Späthandel großteils fester gezeigt. Die Renditen kamen im Gegenzug zurück, nur jene der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe befand sich wie am Vortag bei 0,58 Prozent. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 35 Basispunkten.

Deutsche Staatsanleihen gaben am Freitag nach. Der Euro-Bund-Future fiel um 0,39 Prozent. Belastet wurden deutsche Anleihen von den Hinweisen auf eine möglicherweise doch noch diplomatische Lösung im Russland-Ukraine-Krieg.

Russland hat der Ukraine eigenen Angaben zufolge ein Angebot für Verhandlungen in der belarussischen Hauptstadt Minsk überreicht. Am Donnerstag hatte der Angriff Russlands auf die Ukraine die als sichere Häfen in Krisenzeiten geltenden Anleihen noch stark gestützt. Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre -0,47 -0,45 -0,02 -8 5 Jahre 0,10 0,16 -0,06 10 10 Jahre 0,58 0,58 0 35 30 Jahre 0,98 0,99 -0,01 50

