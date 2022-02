Österreichische Staatsanleihen im Späthandel höher

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen sind am Montag im Späthandel gestiegen. Im Gegenzug sanken die Renditen. Jene der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe ist um vier Basispunkte auf 0,58 Prozent gefallen. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 33 Basispunkten.

Die steigende Nachfrage nach den Festverzinslichen ist am heutigen Handelstag in erster Linie auf den sich zuspitzenden Ukraine-Konflikt zurückzuführen. Eine Invasion Russlands könnte jederzeit stattfinden, nachdem das rohstoffreiche Land eine massive Zahl an Truppen an der Grenze zur Ukraine stationiert hatte. Diplomatische Unterfangen, die Lage in Osteuropa in Griff zu bekommen, waren bis zuletzt gescheitert.

Sollte sich die Führung in Moskau zu einem Angriff entscheiden, hätte dies nicht nur humanitäre Folgen. So würde der Westen das Land schwer sanktionieren und unter anderem aus dem internationalen Zahlungsverkehrssystem SWIFT ausschließen.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre -0,47 -0,40 -0,07 -7 5 Jahre 0,13 0,20 -0,07 11 10 Jahre 0,58 0,62 -0,04 33 30 Jahre 0,96 0,99 -0,03 49

sto/ste