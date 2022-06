Österreichische Staatsanleihen im Späthandel höher

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen sind am Dienstag im Späthandel gestiegen. Im Gegenzug sanken die Renditen. Jene der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe ist um 7 Basispunkte auf 1,81 Prozent gefallen. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 52 Basispunkten.

Die Abschläge an den Aktienmärkten dürften für etwas bessere Stimmung bei den Festverzinslichen gesorgt haben. Weiterhin stehen Zinserhöhungs- und Inflationssorgen an den Finanzmärkten im Fokus. Mit Spannung erwartet werden vor diesem Hintergrund die geldpolitischen Entscheidungen der EZB am Donnerstag im Anschluss an ihre Sitzung. Zunächst dürften nach Ansicht von Marktteilnehmern die Anleihekäufe auslaufen und später erst an der Zinsschraube gedreht werden.

"Steigende Ölpreise, Rohstoffknappheit und die Lohn-Preisspirale deuten auf eine weiter galoppierende Inflation und eine Reaktion der Notenbanker. Es führt diesseits und jenseits des Atlantiks kein Weg vorbei an einer aggressiveren restriktiven Geldpolitik", meint Salah-Eddine Bouhmidi, Marktexperte vom Handelshaus IG.

Der Datenkalender war am Dienstag nur spärlich gefüllt. Am Nachmittag kamen Zahlen aus den USA. Dort hat sich das Wachstum der Exporte im April verlangsamt. Die Ausfuhren legten um 3,5 Prozent zum Vormonat auf 252,6 Mrd. Dollar (235,5 Mrd. Euro) zu, im März hatte es noch zu einem Anstieg von 4,9 Prozent gereicht. Die Importe verringerten sich sogar um 3,4 Prozent auf 339,7 Mrd. Dollar, nachdem es im Vormonat ein kräftiges Plus von 9,6 Prozent gegeben hatte.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 0,65 0,73 -0,08 0 5 Jahre 1,24 1,31 -0,07 22 10 Jahre 1,81 1,88 -0,07 52 30 Jahre 2,08 2,15 -0,07 55

kat/pma

(APA)