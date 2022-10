Österreichische Staatsanleihen im Späthandel höher

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen sind am Montag im Späthandel gestiegen. Im Gegenzug sanken die Renditen. Jene der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe ist um neun Basispunkte auf 2,97 Prozent gefallen. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 71 Basispunkten.

Zum Vergleich: Der Euro-Bund-Future steigerte sich um 0,66 Prozent.

Zu verarbeitende Konjunkturdaten waren zum Beginn der Woche Mangelware. Lediglich US-Stimmungsdaten in Form des Empire-State-Index wurden veröffentlicht. Das Barometer der Fed of New York hat sich im Oktober auf minus 9,1 Punkte reduziert. Analysten hatten im Schnitt mit einem moderateren Rückgang auf minus 4,3 Punkte gerechnet.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 1,95 2,02 -0,07 0 5 Jahre 2,46 2,54 -0,08 39 10 Jahre 2,97 3,06 -0,09 71 30 Jahre 3,07 3,20 -0,13 77

