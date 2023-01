Österreichische Staatsanleihen im Späthandel höher

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen sind am Montag im Späthandel gestiegen. Im Gegenzug sanken die Renditen. Jene der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe ist um drei Basispunkte auf 2,73 Prozent gefallen. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 53 Basispunkten.

Deutsche Staatsanleihen bewegten sich kaum. Der Euro-Bund-Future befestigte sich minimal um 0,01 Prozent auf 138,11 Punkte.

Der Wochenauftakt am Anleihenmarkt verlief ruhig und impulsarm. Marktbeinflussende Konjunkturdaten gab es nicht. In den USA herrscht wegen eines nationalen Feiertags überwiegend Ruhe. Im schweizerischen Davos startet unterdessen das Weltwirtschaftsforum, zu dem sich Vertreter aus Politik und Wirtschaft einfinden.

Seit Jahresbeginn hat sich die Stimmung am Rentenmarkt stabilisiert: Waren festverzinsliche Wertpapiere im vergangenen Jahr so stark wie selten zuvor unter Druck geraten, haben sie seit Jahresbeginn in der Tendenz zugelegt.

Grund für beide Entwicklungen ist die Geldpolitik, vor allem in den USA. Im vergangenen Jahr hatte sich die US-Notenbank Fed mit starken Zinsanhebungen gegen die hohe Inflation gestemmt. Für die kommenden Monate wird angesichts rückläufiger Teuerungsraten und einer schwächelnden Wirtschaft ein geringeres Straffungstempo erwartet.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 2,63 2,67 -0,04 6 5 Jahre 2,48 2,51 -0,03 29 10 Jahre 2,73 2,76 -0,03 53 30 Jahre 2,74 2,75 -0,01 68

mik/ste