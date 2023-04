Österreichische Staatsanleihen im Späthandel höher

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen sind am Dienstag im Späthandel gestiegen. Im Gegenzug sanken die Renditen. Jene der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe ist um fünf Basispunkte auf 3,07 Prozent gefallen. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 61 Basispunkten.

Zum Vergleich: Der Euro-Bund-Future bewegte sich bei 133,84 Einheiten kaum von der Stelle.

Mit Blick auf frische Konjunkturdaten standen am Nachmittag Zahlen vom US-Immobilienmarkt im Fokus. So hat sich der Häusermarkt im März wohl wieder etwas schlechter entwickelt. Die Zahl der neu begonnenen Bauten gab ebenso nach wie die Anzahl der Baugenehmigungen. Doch zumindest fiel bei den Baubeginnen der Rückgang nicht so heftig aus wie von Analysten befürchtet.

Am Vormittag war die in Deutschland veröffentlichte ZEW-Umfrage im Fokus gestanden. Das Barometer zur Einschätzung der Konjunktur in den kommenden sechs Monaten fiel im April um 8,9 auf 4,1 Punkte. Befragte Ökonomen hatten mit einem Anstieg auf 15,3 Zähler gerechnet. Die Einschätzung der konjunkturellen Lage verbesserte sich dagegen im laufenden Monat überraschend deutlich.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 2,97 3,03 -0,06 10 5 Jahre 2,86 2,89 -0,03 36 10 Jahre 3,07 3,12 -0,05 61 30 Jahre 3,13 3,19 -0,06 60

