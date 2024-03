Österreichische Staatsanleihen im Späthandel höher

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen sind am Freitag im Späthandel gestiegen. Im Gegenzug sanken die Renditen. Jene der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe ist um zwei Basispunkte auf 2,74 Prozent gefallen. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 47 Basispunkten. Zum Vergleich: Der Euro-Bund-Future stieg 0,26 Prozent 133,76 Einheiten.

Im Fokus standen am Berichtstag die US-Arbeitsmarktdaten. Zwar ist die Beschäftigung im Februar deutlicher gestiegen als erwartet. Allerdings wurden die Zuwächse in den beiden Vormonaten deutlich nach unten korrigiert. Hinzu kommt eine steigende Arbeitslosenquote und ein schwächerer Lohnauftrieb. Positiv war auf den ersten Blick der stärker als erwartet ausgefallene Anstieg der Beschäftigtenzahl.

"Der US-Arbeitsmarkt läuft rund, aber nicht heiß", kommentierten die Volkswirte der Commerzbank die Daten. "Die Fed kann daher in Ruhe weitere Zahlen abwarten, ehe sie die erwartete Zinswende einleitet." Die Commerzbank geht von einer ersten Zinssenkung im Juni aus. Dies wird auch an den Finanzmärkten überwiegend so erwartet.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 2,84 2,94 -0,10 9 5 Jahre 2,57 2,64 -0,07 29 10 Jahre 2,74 2,76 -0,02 47 30 Jahre 2,92 2,93 -0,01 49

sto/kat