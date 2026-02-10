Österreichische Staatsanleihen im Späthandel höher

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen haben sich am Dienstagnachmittag höher gezeigt. Im Gegenzug sanken die Renditen. Jene der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe fiel um 6 Basispunkte auf 3,09 Prozent.

Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 29 Basispunkten. Die Rendite der zehnjährigen deutschen Bundesanleihe fiel im Gegenzug auf 2,80 Prozent. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg um 0,22 Prozent auf 128,60 Punkte.

Es gab wenig klare Impulse. Die am Nachmittag veröffentlichten US-Einzelhandelsumsätze bewegten die Anleihen kaum. Die Umsätze stagnierten im Dezember zum Vormonat. Volkswirte hatten hingegen einen Anstieg um 0,4 Prozent erwartet. Die Märkte warten auf den monatlichen US-Arbeitsmarktbericht, der am Mittwoch veröffentlicht wird. Am Freitag stehen zudem die Zahlen zu den Verbraucherpreisen an. Die Daten dürften Hinweise auf das weitere Vorgehen der US-Notenbank Fed geben.

Am grundlegenden Marktgeschehen dürfte sich laut Experten zunächst wenig ändern. Der sich weiter materialisierende und künftig absehbare Angebotsdruck am Anleihemarkt stehe für die Anleger derzeit zu sehr im Vordergrund, schreibt Analyst Sebastian Fellechner von der DZ Bank. Denn die Märkte müssten ein stetig wachsendes Volumen an neuen Anleihen zur Finanzierung der Staatshaushalte absorbieren.

Die Republik Österreich hat am Dienstag zwei Bundesanleihen für ein Volumen von 1,725 Mrd. Euro aufgestockt. Im Programm war die neue 10-jährige Benchmark-Anleihe sowie ein fünfjähriges Papier. Die Nachfrage war laut einem Sprecher der Oesterreichischen Bundesfinanzierungsagentur (OeBFA) wieder sehr gut. Das zehnjährige Papier war 4,7-fach überzeichnet. Das sei die höchste Bid-Cover-Ratio seit April 2020 gewesen.

Das fünfjährige Papier sei 3,7-fach überzeichnet und damit ebenfalls gut nachgefragt gewesen. Die Emissionsrenditen lagen bei 3,098 Prozent für die zehnjährige und bei 2,520 Prozent für die fünfjährige Bundesanleihe. Das Niveau der Renditen sei im Vergleich zum Vormonat generell etwas gesunken, so der Sprecher. Mit der heutigen Auktion seien bereits über 25 Prozent des für heuer geplanten Finanzierungsvolumens erreicht.

Zur positiven Stimmung der Investoren könnten das jüngste Österreich-Rating von S&P - bei dem die AA+-Bewertung bestätigt und der Ausblick auf "stabil" gesetzt wurde - sowie die jüngsten Inflationszahlen beigetragen haben. Auf internationaler Ebene gebe es zudem einen leichten Trend weg von US-Staatsanleihen, der für den europäischen Markt von Vorteil sein könnte.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung 2 Jahre 2,14 2,15 -0,01 5 Jahre 2,58 2,61 -0,03 10 Jahre 3,09 3,15 -0,06 30 Jahre 3,80 3,86 -0,06

szk