Österreichische Staatsanleihen im Späthandel höher, Renditen tiefer

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen sind am Montag im Späthandel gestiegen. Im Gegenzug sanken die Renditen. Jene der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe ist um vier Basispunkte auf 1,0 Prozent gefallen. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 47 Basispunkten.

Zum Vergleich: Der Euro-Bund-Future gewann 0,20 Prozent auf 158,97 Punkte.

Experten verwiesen auf Berichte vom Wochenende über mutmaßliche Gräueltaten russischer Soldaten an ukrainischen Zivilisten in Butscha und einer drohenden Verschärfung der Sanktionen gegen Russland durch westliche Länder. Unterdessen wollen russische und ukrainische Unterhändler am Montag ihre Videogespräche wieder aufnehmen. Die Nachrichten aus Butscha dämpften die Hoffnung auf einen baldigen Durchbruch bei den Verhandlungen.

Zahlen vom deutschen Außenhandel überraschten in der Früh indes klar positiv. Die sentix-Konjunkturerwartungen verschlechterten sich dagegen den zweiten Monat in Folge deutlich. Sowohl für die Eurozone als auch für Deutschland sei mit einer Rezession zu rechnen, erwartet sentix.

Die Aufträge der US-Industrie sind im Februar indes gefallen. Die Bestellungen seien zum Vormonat um 0,5 Prozent gesunken, teilte das US-Handelsministerium in Washington mit. Analysten hatten mit einem Rückgang um 0,6 Prozent gerechnet. Im Jänner waren sie noch um revidierte 1,5 Prozent (zunächst +1,4 Prozent) gestiegen.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 0,06 0,10 -0,04 14 5 Jahre 0,54 0,56 -0,02 18 10 Jahre 1 1,04 -0,04 47 30 Jahre 1,17 1,20 -0,03 50

sto/ste