Österreichische Staatsanleihen im Späthandel im Minus

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen sind am Donnerstag im Späthandel gesunken. Im Gegenzug stiegen die Renditen. Jene der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe legte um einen Basispunkt auf 3,01 Prozent zu. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 28 Basispunkten.

Kaum verändert zeigten sich die Kurse der deutschen Staatsanleihen. Der Euro-Bund-Future gab dünne 0,03 Prozent nach.

Im Fokus stand international der verspätete US-Arbeitsmarktbericht für September. Dieser fiel gemischt aus. Der US-Arbeitsmarkt hat im September überraschend deutlich zugelegt. Es kamen 119.000 neue Jobs außerhalb der Landwirtschaft hinzu, wie aus dem am Donnerstag vorgelegten und mit Spannung erwarteten Bericht der Regierung hervorgeht. Von Reuters befragte Ökonomen hatten nur einen Zuwachs von 50.000 Stellen erwartet.

Allerdings wurde die Zahl der im August geschaffenen Arbeitsplätze revidiert. Statt einem ursprünglich gemeldeten Plus von 22.000 Jobs gingen 4.000 Stellen verloren. Die getrennt ermittelte Arbeitslosenquote stieg im September auf 4,4 von 4,3 Prozent. Das ist der höchste Stand seit Oktober 2021. Volkswirte hatten im Schnitt eine unveränderte Quote erwartet.

Wegen des langen Stillstands der Bundesbehörden infolge des Haushaltsstreits konnten die Daten zuletzt nicht veröffentlicht werden. Die Statistikbehörde des US-Arbeitsministeriums hatte am Mittwoch angekündigt, die Zahl der neu geschaffenen Stellen außerhalb der Landwirtschaft für Oktober soll nun zusammen mit dem November-Bericht am 16. Dezember veröffentlicht werden.

Die Entscheidung hat erhebliche Auswirkungen auf die US-Notenbank Federal Reserve (Fed). Sie wird ihre nächste Zinsentscheidung auf der Sitzung am 9. und 10. Dezember treffen müssen, ohne auf die vollständigen Arbeitsmarktdaten für Oktober zurückgreifen zu können. Der monatliche Bericht gilt als einer der wichtigsten Indikatoren für den Zustand der weltgrößten Volkswirtschaft und ist eine entscheidende Grundlage für die Geldpolitik der Fed.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 2,08 2,07 +0,01 5 5 Jahre 2,61 2,55 +0,06 30 10 Jahre 3,01 3 +0,01 28 30 Jahre 3,76 3,72 +0,04 40

