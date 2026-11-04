Österreichische Staatsanleihen im Späthandel im Plus

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen haben sich am Mittwochnachmittag mit Gewinnen gezeigt. Die Rendite der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe fiel im Gegenzug um 2 Basispunkte auf 3,57 Prozent. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe betrug 26 Basispunkte. Der Euro-Bund-Future stieg um 0,16 Prozent auf 122,56 Punkte.

Im Fokus standen zur Wochenmitte die veröffentlichten Inflationszahlen aus der Eurozone. Die hohen Energiepreise haben die Teuerung im Euroraum auf den höchsten Stand seit mehr als drei Jahren getrieben. Die Verbraucherpreise stiegen im Oktober um 4,0 Prozent, nach 3,8 Prozent im September. Von Reuters befragte Experten hatten damit gerechnet. Eine Vier vor dem Komma bei der Inflationsrate hatte es zuletzt im September 2023 gegeben, als sich insbesondere Lebensmittel stark verteuerten.

Nunmehr ist Energie der Preistreiber Nummer eins: Sie verteuerte sich gegenüber dem Vorjahresmonat um 20,8 Prozent. Im September hatte die Steigerungsrate bei 18,9 Prozent gelegen. Der Inflationsanstieg in Österreich lag im Oktober bei 3,6 Prozent und damit auf dem gleichen Niveau wie im September, zeigt die Schnellschätzung der Statistik Austria am Mittwoch.

Die Europäische Zentralbank (EZB) warnte jüngst vor steigender Inflationsgefahr im Zusammenhang mit dem andauernden Ölpreisschock infolge des Iran-Krieges. Nachdem sie zuletzt eine Zinspause eingelegt hat, dürfte sie sich im Dezember mit der dritten Erhöhung im laufenden Jahr gegen den Preisauftrieb stemmen.

Signale in diese Richtung kamen jüngst auch von Deutsche-Bundesbank-Chef Joachim Nagel. Er nannte eine Zinserhöhung im Dezember "aus heutiger Sicht sehr wahrscheinlich notwendig". Das EZB-Ratsmitglied betonte, der Inflationsausblick habe sich zuletzt verschlechtert. Die EZB strebt eine Inflationsrate von 2,0 Prozent an - ein Wert, von dem sie nunmehr weit entfernt ist.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 3,13 3,15 -0,02 7 5 Jahre 3,34 3,35 -0,01 21 10 Jahre 3,57 3,59 -0,02 26 30 Jahre 3,93 3,95 -0,02 25

ste/spa