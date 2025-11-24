Österreichische Staatsanleihen im Späthandel kaum bewegt

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen haben sich am Montag im Späthandel praktisch unbewegt gezeigt. Die Rendite der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe befand sich wie am Vortag bei 2,99 Prozent. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 28 Basispunkten.

Der Euro-Bund-Future notierte 0,05 Prozent tiefer bei 128,79 Punkten. Der Wochenauftakt verlief weitgehend impulsarm; in den USA standen keine marktrelevanten Veröffentlichungen auf der Agenda. Enttäuschende Konjunkturdaten aus der Eurozone konnten die Anleihekurse inzwischen nicht merklich stützen.

Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich überraschend verschlechtert. Im November fiel das Ifo-Geschäftsklima um 0,3 Punkte auf 88,1 Punkte, wie das Münchner Forschungsinstitut mitteilte. Analysten hatten hingegen mit einem Anstieg auf 88,5 Punkte gerechnet. "Die deutsche Wirtschaft zweifelt an einer baldigen Erholung", kommentierte Ifo-Präsident Clemens Fuest das Ergebnis der Umfrage.

Auch Fortschritte bei den Gesprächen zwischen den USA und der Ukraine über den umstrittenen 28-Punkte-Plan zur Beilegung des Kriegs zwischen Russland und der Ukraine bewegten den Anleihemarkt kaum. Beide Seiten seien sich einig, die intensive Arbeit an dem Vorschlag "in den kommenden Tagen" fortzusetzen und sich dabei weiter eng mit den europäischen Partnern abzustimmen, hieß es in einer gemeinsamen Erklärung, die in Kiew und Washington verbreitet wurde.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 2,09 2,09 0 7 5 Jahre 2,56 2,55 +0,01 27 10 Jahre 2,99 2,99 0 28 30 Jahre 3,74 3,74 0 40

spa/ste