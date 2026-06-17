Österreichische Staatsanleihen im Späthandel kaum bewegt

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen haben sich am Mittwochnachmittag kaum verändert gezeigt. Die Rendite der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe lag wie bereits am Vortag bei 3,18 Prozent. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe betrug 25 Basispunkte. Der Euro-Bund-Future stieg um 0,04 Prozent auf 126,62 Punkte.

Vor der Bekanntgabe der Zinsentscheidung der US-Notenbank am Abend prägt Zurückhaltung das Geschehen. Bei der ersten Entscheidung unter dem neuen Notenbank-Chef Kevin Warsh wird zwar keine Änderung beim Leitzins erwartet. Die Sitzung könnte aber Hinweise liefern, welche Neuerungen er plant.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 2,65 2,65 0,00 6 5 Jahre 2,80 2,80 0,00 14 10 Jahre 3,18 3,18 0,00 25 30 Jahre 3,75 3,77 -0,02 27

ste/spa