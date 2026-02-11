11.02.2026 16:17:00

Österreichische Staatsanleihen im Späthandel kaum verändert

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen haben sich am Mittwochnachmittag kaum verändert gezeigt. Die Rendite der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe lag wie bereits am Vortag bei 3,10 Prozent. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 30 Basispunkten. Der Euro-Bund-Future fiel um 0,05 Prozent auf 128,54 Punkte.

Im Fokus standen international zur Wochenmitte die veröffentlichten Arbeitsmarktzahlen aus den USA. Der US-Arbeitsmarkt hat sich zu Jahresbeginn überraschend kräftig belebt. Im Jänner kamen 130.000 neue Jobs außerhalb der Landwirtschaft hinzu, wie aus dem Bericht der US-Regierung hervorgeht. Von Reuters befragte Experten hatten nur einen Stellenzuwachs von 70.000 Stellen erwartet, nach revidiert 48.000 im Dezember. Die Arbeitslosenquote sank im Jänner auf 4,3 Prozent, nach 4,4 Prozent im Dezember.

Die überraschend positiv ausgefallenen Daten dämpften Erwartungen an eine rasche Lockerung der Geldpolitik der US-Notenbank Fed. Händler rechnen jedoch weiterhin mit einer Leitzinssenkung im Juni.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung 2 Jahre 2,13 2,13 0,00 5 Jahre 2,58 2,57 0,01 10 Jahre 3,10 3,10 0,00 30 Jahre 3,80 3,80 0,00

ste/spa

