Österreichische Staatsanleihen im Späthandel klar fester

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen sind am Dienstag im Späthandel deutlich gestiegen. Im Gegenzug sanken die Renditen. Jene der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe ist um 21 Basispunkte auf 0,33 Prozent gefallen. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 36 Basispunkten. Die europäischen Aktienmärkte gerieten am Dienstag wieder stark unter Abgabedruck.

Beobachter bewerten die Lage an den Finanzmärkten weiter als angespannt. "Der Krieg in der Ukraine geht mit unverminderter Härte weiter und die Verunsicherung bleibt hoch", heißt es in einem Kommentar. Der Nachrichtenfluss sei unkalkulierbar und so dürfte die Volatilität erhöht bleiben.

Gegenwärtig befinde sich der Anleihemarkt zwischen einer unterstützenden Sicherheitsnachfrage und der belastenden Inflationsproblematik. Am Dienstag wurden neue Verbraucherpreisdaten aus Deutschland veröffentlicht: Die Inflation in Deutschland ist nach einem leichten Rückgang zum Jahresstart schon wieder gestiegen. Waren und Dienstleistungen verteuerten sich im Februar vor allem wegen anziehender Energiepreise um durchschnittlich 5,1 Prozent, wie das Statistische Bundesamt in einer ersten Schätzung mitteilte. Ökonomen hatten damit gerechnet.

Außerdem dürften Anleger weitere Konjunkturdaten im Auge behalten. In vielen Ländern der Welt stehen die Einkaufsmanagerindizes für den Industriesektor auf dem Programm. In der Eurozone trübte sich das von IHS Markit erhobene Konjunkturbarometer ein. Markit kommentierte die Entwicklung dennoch eher positiv, verwies aber auch auf die Ukraine-Krise als Risikofaktor.

In den USA sind die Bauausgaben zu Beginn des Jahres stärker als erwartet gestiegen. Die Stimmung in der US-Industrie hat sich im Februar wieder verbessert, wurde ferner bekannt. Der Einkaufsmanagerindex ISM stieg gegenüber Jänner um einen Punkt auf 58,6 Zähler. Analysten hatten im Schnitt mit einem Anstieg gerechnet, allerdings nur auf 58,0 Punkte.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre -0,63 -0,48 -0,15 7 5 Jahre -0,20 0,03 -0,23 15 10 Jahre 0,33 0,54 -0,21 36 30 Jahre 0,83 0,98 -0,15 54

