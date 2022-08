Österreichische Staatsanleihen im Späthandel klar gefallen

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen sind am Montag im Späthandel gesunken. Im Gegenzug stiegen die Renditen. Jene der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe legte um 11 Basispunkte auf 2,12 Prozent zu. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 60 Basispunkten.

Zum Vergleich: Der Euro-Bund-Future verlor um 0,75 Prozent auf 148,34 Einheiten.

Trotz deutlichen Kursverlusten an den Aktienmärkten waren Anleihen kaum gefragt. Vielmehr dürften Festverzinsliche aufgrund der bald weiter steigenden Zinsen in Europa und den USA wohl Renditezuwächse und damit Abgaben verbuchen. Am Freitag hatten sich Notenbanker beim jährlichen Symposium in Jackson Hole zu ihren geldpolitischen Plänen zu Wort gemeldet und eine anhaltend sehr hawkishe Haltung, dies- und jensseits des Atlantiks, offenbart.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 1,16 1,09 +0,07 5 5 Jahre 1,56 1,42 +0,14 24 10 Jahre 2,12 2,01 +0,11 60 30 Jahre 2,36 2,26 +0,10 75

