Österreichische Staatsanleihen im Späthandel klar höher

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen sind am Dienstag im Späthandel gestiegen. Im Gegenzug sanken die Renditen. Jene der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe ist um 14 Basispunkte auf 3,04 Prozent gefallen. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 61 Basispunkten.

Zum Vergleich: Der Euro-Bund-Future steigerte sich um 1,1 Prozent auf 133,25 Einheiten.

Nach schwachen Außenhandelsdaten aus China und wegen der negative Stimmung an den Finanzmärkten dürften Anleger am Dienstag mehrheitlich in als sicher geltende Anleihen geflüchtet sein. So waren die Exporte aus China ebenso wie die Einfuhren im Juli schwächer ausgefallen, als Ökonomen im Vorfeld prognostiziert hatten.

Die getrübte Stimmung an den Aktienbörsen rührte aber auch von klaren Abgaben in der Bankenbranche her. So wolle die italienische Regierung mit einer Sondersteuer auf Übergewinne italienischer Banken, einen Teil dieser Erträge in den Staatshaushalt fließen lassen. Experten von JPMorgan sprachen in einer ersten Schätzung von 3,5 Mrd. Euro zusätzliche Steuereinnahmen.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 3,13 3,27 -0,14 8 5 Jahre 2,86 2,99 -0,13 38 10 Jahre 3,04 3,18 -0,14 61 30 Jahre 3,13 3,31 -0,18 58

sto/spo