Österreichische Staatsanleihen im Späthandel klar im Plus

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen sind am Donnerstag im Späthandel gestiegen. Im Gegenzug sanken die Renditen. Jene der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe ist um fünf Basispunkte auf 3,09 Prozent gefallen. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 64 Basispunkten.

Zulegen konnten auch die Kurse der deutschen Staatsanleihen. Der Euro-Bund-Future befestigte sich um 0,26 Prozent. Etwas Auftrieb erhielten die Anleihenkurse durch Preisdaten aus Deutschland. Die Erzeugerpreise stiegen im März zwar erneut deutlich an, allerdings ist der Preisauftrieb weiter rückläufig. Zudem wurden die Markterwartungen unterschritten. Der Druck auf die Europäische Zentralbank (EZB), ihre Geldpolitik weiter zu straffen, nimmt damit tendenziell etwas ab.

Der niederländische Notenbankchef Klaas Knot sprach sich indes gegen eine baldige Zinspause aus. "Es ist zu früh, um über eine Pause zu reden", sagte Knot in einem Interview mit der irischen Zeitung "Times". Knot zählt zu den Entscheidern in der EZB, die am vehementesten für höherer Zinsen im Kampf gegen die hohe Inflation eintreten.

Zudem wurden enttäuschende Konjunkturnachrichten aus den USA publik. Das Geschäftsklima in der US-Region Philadelphia hat sich im April deutlich eingetrübt. Der Indikator für die Industrie (Philly-Fed-Index) fiel auf minus 31,3 Zähler und damit auf den tiefsten Stand seit den Anfangszeiten der Corona-Pandemie im Frühjahr 2020.

Zudem ist in der vergangenen Woche die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe erneut gestiegen. Der Zuwachs der Hilfsanträge fiel auch stärker aus als am Markt erwartet worden war.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 2,98 3,12 -0,14 10 5 Jahre 2,84 2,94 -0,10 35 10 Jahre 3,09 3,14 -0,05 64 30 Jahre 3,12 3,16 -0,04 61

ste/spa