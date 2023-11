Österreichische Staatsanleihen im Späthandel klar im Plus

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen sind am Donnerstag im Späthandel gestiegen. Im Gegenzug sanken die Renditen. Jene der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe ist um 8 Basispunkte auf 3,13 Prozent gefallen. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 55 Basispunkten.

Auch mit den Kursen der deutschen Staatsanleihen ging es aufwärts. Der Euro-Bund-Future steigerte sich um 0,48 Prozent. Auf fundamentaler Ebene standen international vor allem die in den USA veröffentlichten Preisdaten im Fokus. Die Preise von in die USA importierten Gütern sind im Oktober deutlich gefallen. Gegenüber dem Vormonat sanken die Einfuhrpreise um 0,8 Prozent. Es ist der deutlichste Rückgang seit rund einem halben Jahr. Analysten hatten im Schnitt ein Minus von 0,3 Prozent erwartet.

Die Einfuhrpreise beeinflussen auch die Verbraucherpreise, an denen die US-Notenbank Fed ihre Geldpolitik ausrichtet. In den vergangenen Monaten hat sich die hohe Inflation im Trend abgeschwächt, im Oktober sogar deutlich. An den Märkten werden gegenwärtig keine weiteren Zinsanhebungen der Fed erwartet, vielmehr wird auf erste Zinssenkungen im kommenden Jahr spekuliert.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 3,06 3,13 -0,07 10 5 Jahre 2,92 3 -0,08 40 10 Jahre 3,13 3,21 -0,08 55 30 Jahre 3,35 3,43 -0,08 55

ste/spa