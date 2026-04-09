Österreichische Staatsanleihen im Späthandel klar tiefer

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen haben sich am Donnerstagnachmittag mit Kursverlusten gezeigt. Die Rendite der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe ist um 10 Basispunkte auf 3,32 Prozent gestiegen. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe betrug 29 Basispunkte. Der Euro-Bund-Future fiel um 0,61 Prozent auf 125,37 Punkte.

Andere Einflussfaktoren haben es neben den Entwicklungen rund um den Krieg im Nahen Osten schwer, sich Geltung zu verschaffen, schrieben die Helaba-Analysten. Das war auch heute wieder der Fall. Weder die deutschen Zahlen noch die US-Daten beeinflussten die Märkte sichtbar.

Vielmehr richtete sich die ganze Aufmerksamkeit auf neue Informationen zur Waffenruhe und zu den anstehenden Friedensgesprächen sowie auf die Frage, wie schnell die Hunderte vor Anker liegenden Tanker den Transport von Öl und Gas wieder aufnehmen können. Gestern dominierten die sinkenden Energiepreise und so konnten im Gegenzug Aktien- und Rentenmärkte kräftig zulegen. Heute überwog im Verlauf eher Skepsis über die weiteren Friedensperspektiven, hieß es weiter.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 2,61 2,54 0,06 3 5 Jahre 2,86 2,76 0,10 14 10 Jahre 3,32 3,22 0,10 29 30 Jahre 3,88 3,78 0,09 34

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