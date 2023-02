Österreichische Staatsanleihen im Späthandel leicht fester

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen sind am Montag im Späthandel etwas gestiegen. Im Gegenzug sanken die Renditen. Jene der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe ist um 2 Basispunkte auf 3,07 Prozent gefallen. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 63 Basispunkten.

Am Markt war die Rede von einem weitgehend impulsarmen Handel. Die Woche beginnt mit Blick auf Wirtschaftsdaten ruhig: Die Stimmung der Verbraucher in der Euro-Zone hat sich im Februar den vierten Monat in Folge aufgehellt. Das Barometer für das Konsumklima stieg um 1,7 Punkte auf minus 19,0 Zähler, wie aus der Umfrage der EU-Kommission hervorgeht. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen hatten diesen Anstieg vorausgesagt.

In den USA herrscht wegen eines nationalen Feiertags weitgehend Ruhe.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 2,93 2,97 -0,04 5 5 Jahre 2,83 2,85 -0,02 31 10 Jahre 3,07 3,09 -0,02 63 30 Jahre 2,98 3,01 -0,03 59

