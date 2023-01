Österreichische Staatsanleihen im Späthandel leicht gestiegen

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen sind am Dienstag im Späthandel leicht gestiegen. Im Gegenzug sanken die Renditen. Jene der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe ist um drei Basispunkte auf 2,93 Prozent gefallen. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 62 Basispunkten.

Zum Vergleich: Der Euro-Bund-Future gab um 0,07 Prozent auf 136,53 Einheiten nach.

Nachdem am Vormittag positive Wirtschaftswachstumszahlen in Europa im Fokus gestanden hatten, rückten am Nachmittag in den USA die Arbeitskosten des vergangenen Herbsts in den Mittelpunkt. Der entsprechende Index stieg etwas schwächer als im Vorfeld erwartet. Die Blicke dürften sich nun mehrheitlich auf die Zinsentscheidungen der Federal Reserve (Fed) und der Europäischen Zentralbank (EZB) jeweils am Mittwoch und Donnerstag verlagern. Im Falle der Fed gehen Experten mehrheitlich von einem Zinsschritt von 25 Basispunkten aus, bei der EZB wird eine Anhebung um 50 Zähler erwartet. Marktbeobachter werden auch aufmerksam den begleitenden Äußerungen von Fed-Chef Jerome Powell und EZB-Chefin Christine Lagarde folgen.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 2,70 2,76 -0,06 4 5 Jahre 2,65 2,69 -0,04 32 10 Jahre 2,93 2,96 -0,03 62 30 Jahre 2,82 2,83 -0,01 57

sto/spa