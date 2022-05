Österreichische Staatsanleihen im Späthandel leichter

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen sind am Mittwoch im Späthandel etwas gesunken. Im Gegenzug stiegen die Renditen. Jene der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe legte um einen Basispunkt auf 1,55 Prozent zu. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 50 Basispunkten. Der Euro-Bund-Future notierte zuletzt mit minus 0,01 Prozent knapp behauptet bei 152,63 Euro.

Im Fokus standen am Berichtstag Aussagen der EZB-Präsidentin Christine Lagarde. Lagarde hat eine Leitzinserhöhung im Sommer in Aussicht gestellt. Sie könnte wenige Wochen nach dem Ende der Anleihenkäufe erfolgen, sagte die Chefin der Europäischen Zentralbank (EZB) in Ljubljana. Das Ende der Käufe solle Anfang des dritten Quartals erfolgen.

Am Nachmittag rückten dann Inflationszahlen aus den USA ins Blickfeld. Der Anstieg der US-Verbraucherpreise hat sich im April zwar abgeschwächt, allerdings weniger als erwartet. Die Verbraucherpreise stiegen gegenüber dem Vorjahresmonat um 8,3 Prozent. Volkswirte hatten mit einem Rückgang der Rate auf 8,1 Prozent gerechnet. Im März war die Inflationsrate mit 8,5 Prozent auf den höchsten Stand seit gut 40 Jahren gestiegen.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 0,28 0,27 +0,01 11 5 Jahre 0,92 0,89 +0,03 21 10 Jahre 1,55 1,54 +0,01 50 30 Jahre 1,70 1,68 +0,02 50

spo/ste