Österreichische Staatsanleihen im Späthandel mehrheitlich fester

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen sind am Mittwoch im Späthandel gestiegen. Im Gegenzug sanken die Renditen. Jene der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe ist um zwei Basispunkte auf 1,5 Prozent gefallen. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 55 Basispunkten.

Auch deutsche Anleihen konnten leicht zulegen. Der Euro-Bund-Future stieg um 0,21 Prozent auf 153,94 Punkte.

Das bestimmende Thema im Anleihenhandel war weiter die Frage, wie schnell die Notenbanken ihre Zinsen wieder straffen. So wurden in Europa die Zinserwartungen an die EZB zuletzt etwas gedämpft. Grund waren Äußerungen einiger Notenbanker, die stärkere Zinsanhebungen in der Eurozone unwahrscheinlicher erscheinen lassen.

Mit Spannung erwartet wird auch die am Mittwoch anstehende Veröffentlichung der Protokolle der US-Notenbank Fed zu ihrer jüngsten Zinssitzung. Analysten erhoffen davon Hinweise auf die künftigen geldpolitischen Schritte der Fed. "Das heutige Sitzungsprotokoll könnte weitere Aufschlüsse darüber geben, welche Bedingungen erfüllt sein müssen, damit das FOMC das Tempo der Zinserhöhungen ab September - entweder schneller oder langsamer - ändern kann", schreiben die Analysten der UniCredit.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 0,31 0,36 -0,05 -1 5 Jahre 0,87 0,90 -0,03 21 10 Jahre 1,50 1,52 -0,02 55 30 Jahre 1,79 1,81 -0,02 61

mik/ste