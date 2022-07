Österreichische Staatsanleihen im Späthandel mehrheitlich fester

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen haben sich am Mittwoch im Späthandel mehrheitlich fester gezeigt. Die Renditen der meisten Laufzeiten gaben im Gegenzug nach, lediglich am kurzen Ende waren die Renditen unverändert. Die Rendite der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe ist um drei Basispunkte auf 1,79 Prozent gefallen. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 54 Basispunkten.

Auch deutsche Staatsanleihen konnten leicht Boden gut machen. Der Euro-Bund-Future befestigte sich im Späthandel um 0,22 Prozent auf 151,46 Punkte. Unterstützt wurden die Anleihen von Hoffnungen auf ein Weiterbestehen der italienischen Regierung.

In der italienischen Regierungskrise sorgte eine Rede Draghis vor dem Senat für Entspannung. Der parteilose Ökonom forderte die zuletzt zerstrittenen Regierungsparteien auf, sich geschlossen hinter ihn und die Exekutive zu stellen. Für den Abend ist eine Vertrauensabstimmung in der kleineren der beiden Parlamentskammern anberaumt. Gewinnt Draghi diese, muss er sich das Vertrauen in der größeren Abgeordnetenkammer aussprechen lassen. Die Sitzung ist für Donnerstag angesetzt.

Italien ist die drittgrößte Volkswirtschaft der Eurozone und zudem hoch verschuldet. Die politische Entwicklung in Rom ist deshalb von großer Bedeutung für die Währungsunion. Analysten sehen auch eine große Relevanz für die Zinssitzung der EZB an diesem Donnerstag, wenn von der Notenbank die erste Zinsanhebung seit mehr als einer Dekade erwartet wird. Nachdem bisher ein Zinsschritt von 25 Basispunkten signalisiert wurde, könnte Medienberichten zufolge mittlerweile auch eine deutlichere Zinsanhebung von möglicherweise 50 Basispunkten im Gespräch sein. Zudem dürfte es Neuigkeiten zu einem neuen Instrument geben, mit dem ein Auseinanderdriften der Kapitalmarktzinsen im Währungsraum verhindert werden soll.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 0,61 0,61 0 0 5 Jahre 1,20 1,25 -0,05 19 10 Jahre 1,79 1,82 -0,03 54 30 Jahre 2,10 2,14 -0,04 65

mik/sto