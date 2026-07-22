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22.07.2026 17:41:00
Österreichische Staatsanleihen im Späthandel mehrheitlich fester
Die Märkte schauen auf die Zinsentscheidung der EZB an diesem Donnerstag. Es wird trotz des jüngsten Ölpreisanstiegs zunächst noch keine weitere Anhebung erwartet. "Trotz dieses Anstiegs notiert Brent jedoch weiterhin unterhalb des 'milderen' Szenarios, das die EZB in ihren Juni-Prognosen dargelegt hat", kommentierte Hauke Siemßen, Anleiheexperte bei der Commerzbank. "Die Notwendigkeit für ein rasches Handeln der EZB scheint daher vorerst begrenzt zu sein."
Britischer Staatsanleihen profitierten am Mittwoch nur vorübergehend von Inflationszahlen. In Großbritannien hat sich die Inflation im Juni wegen niedrigerer Benzinpreise abgeschwächt. Die Inflationsrate fiel von 2,8 Prozent im Vormonat auf 2,6 Prozent. Volkswirte hatten mit einem Rückgang auf 2,7 Prozent gerechnet.
Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:
Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 2,84 2,85 -0,01 0 5 Jahre 3,04 3,06 -0,02 12 10 Jahre 3,41 3,41 0,00 26 30 Jahre 3,95 3,96 -0,01 29
mik/spa
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