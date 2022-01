Österreichische Staatsanleihen im Späthandel mehrheitlich höher

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen haben sich am Dienstag im Späthandel mehrheitlich etwas höher gezeigt. Die Rendite der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe ist dabei um vier Basispunkte auf 0,11 Prozent gefallen. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 25 Basispunkten.

Zum Vergleich: Der Euro-Bund-Future legte um 0,12 Prozent auf 170,94 Einheiten zu.

Die Stimmung in der US-Industrie hat sich im Dezember stärker als erwartet eingetrübt, was zuletzt bekannt gegeben worden. Der Einkaufsmanagerindex ISM fiel im Vergleich zum Vormonat um 2,4 Punkte auf 58,7 Zähler, wie das Institute for Supply Management (ISM) in Tempe mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit 60,0 Punkten gerechnet.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre -0,68 -0,65 -0,03 -5 5 Jahre -0,33 -0,33 0 10 10 Jahre 0,11 0,15 -0,04 25 30 Jahre 0,68 0,68 0 45

sto/pma