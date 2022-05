Österreichische Staatsanleihen im Späthandel mehrheitlich höher

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen haben sich am Montag im Späthandel mehrheitlich höher gezeigt. Die Rendite der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe ist um drei Basispunkte auf 1,45 Prozent gefallen. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 51 Basispunkten.

Zum Vergleich: Der Euro-Bund-Future bewegte sich bei 153,88 Zählern kaum vom Fleck.

Sichere Wertpapiere waren stärker gefragt, weil chinesische Konjunkturdaten enttäuschten. Zahlen vom Einzelhandel und aus der Industrie deuteten auf erhebliche Auswirkungen der strengen Corona-Politik hin. Auch in den USA fielen Konjunkturdaten schwach aus. Die Industriestimmung im Staat New York trübte sich im Mai stark ein und deutet jetzt sogar auf eine wirtschaftliche Schrumpfung in der Industrie hin.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 0,22 0,21 +0,01 9 5 Jahre 0,80 0,83 -0,03 20 10 Jahre 1,45 1,48 -0,03 51 30 Jahre 1,65 1,67 -0,02 53

sto/ste