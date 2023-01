Österreichische Staatsanleihen im Späthandel mehrheitlich im Minus

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen haben sich am Freitag im Späthandel überwiegend mit Kursverlusten gezeigt. Die Renditen konnten im Gegenzug mehrheitlich zulegen. Jene der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe stieg um 9 Basispunkte auf 2,7 Prozent. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 54 Basispunkten.

Im Fokus standen vor dem Wochenende Aussagen von Christine Lagarde. Die EZB-Präsidentin hat die Entschlossenheit der Notenbank bekräftigt, im Kampf gegen die Inflation nicht nachzulassen. "Kurshalten ist mein Mantra für geldpolitische Zwecke, keine Frage", sagte Lagarde am Freitag in einer Diskussionsrunde auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos. Lagarde äußerte sich auch zur Wiedereröffnung der chinesischen Wirtschaft. "Es wird Beschränkungen geben, es wird mehr Inflationsdruck geben, der von der zusätzlichen Nachfrage nach Rohstoffen und insbesondere Energie ausgeht", sagte sie.

Am Nachmittag kamen Immobilienzahlen aus den USA. Die US-Daten zu den Verkäufen bestehender Häuser zeigten einen schwächeren Rückgang im Dezember gegenüber dem Vormonat als Experten im Vorfeld erwartet hatten. In der Eurozone standen Preisdaten aus Deutschland auf dem Programm. Im Dezember stiegen die Produzentenpreise im Jahresvergleich um 21,6 Prozent. Im August und September waren die Preise, die Hersteller für ihre Waren erhalten, mit einer Rekordrate von 45,8 Prozent gestiegen. Seither ist der Preisauftrieb rückläufig.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 2,57 2,60 -0,03 0 5 Jahre 2,46 2,38 +0,08 26 10 Jahre 2,70 2,61 +0,09 54 30 Jahre 2,69 2,59 +0,10 65

