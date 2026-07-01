Österreichische Staatsanleihen im Späthandel mehrheitlich im Minus

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen haben sich am Mittwochnachmittag mehrheitlich mit Kursverlusten gezeigt. Die Rendite der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe stieg im Gegenzug um 4 Basispunkte auf 3,16 Prozent. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe betrug 27 Basispunkte. Der Euro-Bund-Future fiel um 0,07 Prozent auf 127,07 Punkte.

Zur Wochenmitte standen vor allem die publizierten Preisdaten aus der Eurozone im Fokus. Die Inflation in der Eurozone hat sich im Juni stärker als erwartet abgeschwächt. Vor allem der Rückgang der Ölpreise dämpft die Inflationsentwicklung. Im Jahresvergleich stiegen die Verbraucherpreise um 2,8 Prozent. Im Mai hatte die Inflationsrate bei 3,2 Prozent gelegen. Volkswirte hatten für Juni im Schnitt einen Rückgang der Rate auf 3,0 Prozent erwartet.

Die Europäische Zentralbank (EZB) strebt mittelfristig eine Jahresteuerung von zwei Prozent an. Die Auswirkungen des Iran-Kriegs hatten die Inflation in den vorangegangenen Monaten deutlich nach oben getrieben. So hatte im Februar die Inflationsrate noch bei 1,9 Prozent gelegen. Im Juni schwächte sich der Anstieg der Energiepreise auf 8,7 Prozent ab. Im Vormonat hatte der Anstieg noch bei 10,8 Prozent gelegen. Zuletzt waren die Ölpreise wieder unter das Niveau von Kriegsbeginn gefallen.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 2,58 2,58 0,00 5 5 Jahre 2,75 2,74 0,01 14 10 Jahre 3,16 3,12 0,04 27 30 Jahre 3,77 3,71 0,06 31

ste/spa