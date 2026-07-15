15.07.2026 16:23:00

Österreichische Staatsanleihen im Späthandel mehrheitlich im Minus

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen haben sich am Mittwochnachmittag mehrheitlich mit Kursverlusten gezeigt. Die Rendite der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe stieg im Gegenzug um 2 Basispunkte auf 3,36 Prozent. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe betrug 26 Basispunkte. Der Euro-Bund-Future fiel um 0,08 Prozent auf 124,99 Punkte.

Ins Blickfeld rückte zur Wochenmitte eine US-Inflationseinschätzung und die veröffentlichten Erzeugerpreise in den Vereinigten Staaten. Die Inflation in den USA hat aus Sicht von Notenbanker John Williams ihren Höhepunkt wohl überschritten. Es gebe Anlass zu der Annahme, dass sie in den kommenden Quartalen leicht zurückgehen werde, erklärte der Präsident des Zentralbankbezirks New York. Die Ölpreise hätten wahrscheinlich ihren Höchststand überschritten. Die Inflation sei mit rund 4 Prozent jedoch "zweifellos noch zu hoch". Sie liege damit deutlich über dem langfristigen Ziel der Fed von 2 Prozent.

Die Federal Reserve achtet besonders auf ein Inflationsmaß, das auf die Konsumgewohnheiten der Verbraucher ausgerichtet ist. Die daraus berechnete Teuerungsrate schnellte im Mai infolge des vom Iran-Krieg ausgelösten Energiepreisschubs auf 4,1 Prozent von 3,8 Prozent im April in die Höhe.

Die US-Hersteller haben ihre Preise hingegen zuletzt überraschend gesenkt und damit Inflationssorgen etwas gedämpft. Die Erzeugerpreise sanken im Juni im Vergleich zum Vormonat um 0,3 Prozent, wie das Arbeitsministerium mitteilte. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen hatten eine Stabilisierung auf dem Vormonatsniveau erwartet. Im Mai hatte sich noch ein Plus von 0,6 Prozent ergeben und im April ein Zuwachs von 1,1 Prozent.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 2,79 2,79 0,00 5 5 Jahre 2,99 2,97 0,02 15 10 Jahre 3,36 3,34 0,02 26 30 Jahre 3,92 3,91 0,01 28

ste/mik

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