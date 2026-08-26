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26.08.2026 16:22:00
Österreichische Staatsanleihen im Späthandel mehrheitlich im Minus
Nur vorübergehend auf die Anleihenkurse wirkten Aussagen aus der EZB. Isabel Schnabel, Direktoriumsmitglied der Europäischen Zentralbank (EZB), hat sich für höhere Leitzinsen zur Eindämmung der Inflationsrisiken ausgesprochen. Beim aktuellen Leitzins sei es unwahrscheinlich, dass die Inflation mittelfristig auf das anvisierte Ziel zurückkehre, sagte Schnabel in einem Interview mit der Nachrichtenagentur Bloomberg. "Daher wird eine weitere Straffung erforderlich sein."
Im Verlauf legten die Rohölpreise zu, nachdem sie am Vormittag noch Rückgänge aufgewiesen hatten. Dies belastete die Anleihenkurse etwas. Eine Reihe an US-Konjunkturdaten, von denen insbesondere die Daten zur Inflationsentwicklung im Fokus standen, hatte wenig Einfluss auf die Anleihenkurse in Europa.
Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:
Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 2,87 2,86 0,01 4 5 Jahre 3,07 3,06 0,01 14 10 Jahre 3,44 3,43 0,01 23 30 Jahre 3,98 3,99 -0,01 25
ste/spa
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