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24.09.2026 16:28:00
Österreichische Staatsanleihen im Späthandel mehrheitlich im Minus
Die Entwicklung am Ölmarkt verunsichert die Anleger weiter. Denn sie ist momentan maßgeblich für die Inflations- und Zinserwartungen. Bereits am Vortag waren die Renditen an den Anleihemärkten kräftig gestiegen.
In den USA hielt sich die Rendite der zehnjährigen Anleihe auch am Berichtstag weiter über der Schwelle von fünf Prozent. Analysten der Dekabank sehen derzeit viele Gründe, die für ein mehrjähriges Hoch bei der Rendite sprechen, darunter das hohe Haushaltsdefizit der USA und geopolitische Risiken.
Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:
Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 3,22 3,24 -0,02 -8 5 Jahre 3,49 3,47 0,02 8 10 Jahre 3,77 3,72 0,05 21 30 Jahre 4,07 4,06 0,01 22
ste/sto
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