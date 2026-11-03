Österreichische Staatsanleihen im Späthandel mehrheitlich im Minus

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen haben sich am Dienstagnachmittag mehrheitlich mit Verlusten gezeigt. Die Rendite der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe stieg im Gegenzug um einen Basispunkt auf 3,59 Prozent. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe betrug 26 Basispunkte. Der Euro-Bund-Future fiel um 0,25 Prozent auf 122,39 Punkte.

Rohölpreise erhöhten anfänglich nach Meldungen von US-Angriffen auf den Iran die Inflationserwartungen und belasteten die Anleihekurse. Mittlerweile sind die Ölpreise wieder gefallen. Derzeit zahlt man für ein Barrel (159 Liter) der Referenzsorte Brent für Rohöl aus der Nordsee mit Lieferung im Jänner 108,80 US-Dollar und damit 0,7 Prozent weniger als am Montagabend.

Die Anleger warten zudem hauptsächlich auf den Ausgang der heutigen US-Kongresswahlen. Bei den sogenannten "Midterms" geht es um die künftigen Mehrheiten in beiden Kongresskammern. Ergebnisse werden aber erst am Mittwoch erwartet. Interessant könnte werden, wie US-Präsident Donald Trump auf eine vor allem knappe Niederlage reagieren wird.

Die Republik Österreich kann sich am Kapitalmarkt wieder etwas günstiger Geld leihen. Bei der Aufstockung zweier Bundesanleihen am Dienstag gab die zehnjährige Rendite auf 3,55 Prozent nach. Wie OeBFA-Chef Markus Stix im APA-Gespräch betonte, zahlt Österreich im internationalen Vergleich etwa spürbar weniger Zinsen als Finnland oder Belgien.

Bei der heutigen Auktion stockte die Oesterreichische Bundesfinanzierungsagentur (OeBFA) das zehnjährige Papier (Laufzeit bis 2036) um 800 Mio. Euro auf, inklusive Eigenquote belief sich das Volumen auf 920 Mio. Euro bei einer Rendite von 3,55 Prozent und einer 2,51-fachen Überzeichnung.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 3,14 3,15 -0,01 10 5 Jahre 3,35 3,34 0,01 21 10 Jahre 3,59 3,58 0,01 27 30 Jahre 3,95 3,91 0,04 25

moe/mik