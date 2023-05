Österreichische Staatsanleihen im Späthandel mehrheitlich leichter

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen haben sich am Freitag im Späthandel überwiegend im Minus gezeigt. Die Renditen legten im Gegenzug mehrheitlich zu. Jene der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe legte um 3 Basispunkte auf 2,93 Prozent zu. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 66 Basispunkten. Der Euro-Bund-Future verlor 0,23 Prozent auf 136,28 Punkte.

Am Nachmittag wurde bekannt, dass die Preise von in die USA importierten Gütern im April erneut deutlich gesunken sind. Die Einfuhrpreise fielen im Jahresvergleich um 4,8 Prozent, Analysten hatten im Schnitt mit der Entwicklung gerechnet. Im Vergleich zum Vormonat stiegen die Importpreise jedoch an. Sie erhöhten sich um 0,4 Prozent.

Die Einfuhrpreise beeinflussen die Verbraucherpreise, an denen die US-Notenbank Fed ihre Geldpolitik ausrichtet. In den vergangenen Monaten hat sich die hohe Inflation abgeschwächt, zuletzt allerdings nur noch langsam.

US-Notenbank-Direktorin Michelle Bowman ist mit Blick auf eine mögliche Zinspause noch unentschieden. Das Zinsniveau bremse die Wirtschaft zwar, sagte sie am Freitag laut Redetext bei einem Symposium der Europäischen Zentralbank (EZB). Doch ob es in dieser Hinsicht bereits ausreichend restriktiv sei, um die Inflation zu drücken, bleibe unsicher. Zugleich dämpfte Bowman Spekulationen auf eine Zinssenkung in absehbarer Zeit.

Neben den Importportpreisen wurde am Nachmittag auch noch das Michigan Sentiment veröffentlicht. Die Stimmung der US-Verbraucher hat sich demnach im Mai überraschend deutlich eingetrübt. Das von der Universität Michigan erhobene Konsumklima fiel von 63,5 Punkten im Vormonat auf 57,7 Punkte, Volkswirte hatten mit einem leichten Rückgang auf 63,0 Punkte gerechnet.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 2,71 2,73 -0,02 9 5 Jahre 2,62 2,61 +0,01 41 10 Jahre 2,93 2,90 +0,03 66 30 Jahre 3,07 3,05 +0,02 62

