Österreichische Staatsanleihen im Späthandel mehrheitlich schwächer

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen haben sich am Donnerstag im Späthandel mehrheitlich schwächer gezeigt. Die Renditen legten damit weiter zu, nur am kurzen Ende gab es Verluste. Die Rendite der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe stieg um 6 Basispunkte auf 0,58 Prozent. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 30 Basispunkten.

Deutsche Bundesanleihen gaben am Nachmittag etwas nach. Der Euro-Bund-Future ermäßigte sich um 0,36 Prozent auf 165,16 Punkte.

Das Tagesthema am Markt waren die am Nachmittag gemeldeten Verbraucherpreisdaten in den USA. Auch in Europa reagierte Anleihen mit Verlusten auf die Zahlen. Die gemeldete US-Inflationsrate lag im Jänner höher als erwartet bei 7,5 Prozent und schürte damit die Erwartung bald anstehender Zinserhöhungen der US-Notenbank Fed. "Die erste Zinserhöhung der Fed im März ist damit wohl besiegelt", schreiben die Analysten der Commerzbank in einer ersten Reaktion auf die Daten.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre -0,46 -0,44 -0,02 -11 5 Jahre 0,19 0,14 +0,05 17 10 Jahre 0,58 0,52 +0,06 30 30 Jahre 0,94 0,91 +0,03 47

mik/sto