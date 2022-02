Österreichische Staatsanleihen im Späthandel mehrheitlich schwächer

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen haben sich am Dienstag im Späthandel mehrheitlich schwächer gezeigt. Bis auf das Papier mit zweijähriger Laufzeit stiegen die Renditen der Anleihen. Jene der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe legte um 4 Basispunkte auf 0,65 Prozent zu. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 33 Basispunkten.

Nachdem sich am Dienstag die Börsenstimmung wieder klar verbessert zum gestrigen Montag zeigte, waren die als relativ sicher geltenden Anleihen weniger gefragt. Grund dafür waren leichte Entspannungssignale im Ukraine-Konflikt. So hat Russland laut eigenen Angaben einen Teil seiner Truppen von der russisch-ukrainischen Grenze abgezogen. Die ersten Soldaten sollten noch am Dienstag an ihre Stützpunkte zurückkehren, sagte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums.

Auch von Konjunkturdatenseite kamen am Dienstag positive Signale. Die ZEW-Konjunkturerwartungen in Deutschland haben sich im Februar aufgehellt. "Der Konjunkturausblick für Deutschland verbessert sich im Februar erneut, trotz wachsender wirtschaftlicher und politischer Unsicherheiten", kommentierte ZEW-Präsident Achim Wambach. Thomas Gitzel, Chefökonom der VP Bank, erklärte: "Die Aussicht auf den Frühling und ein nachlassendes Virusgeschehen lässt auf eine bessere konjunkturelle Situation hoffen."

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre -0,43 -0,43 0 -8 5 Jahre 0,18 0,17 +0,01 12 10 Jahre 0,65 0,61 +0,04 33 30 Jahre 1,04 0,99 +0,05 48

