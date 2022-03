Österreichische Staatsanleihen im Späthandel mehrheitlich schwächer

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen haben sich am Dienstag im Späthandel mehrheitlich schwächer gezeigt. Die Rendite der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe legte um 3 Basispunkte auf 0,93 Prozent zu. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 31 Basispunkten.

Auch europaweit gerieten die Anleihekurse fast ausnahmslos unter Druck. Marktbeobachter verwiesen auf aktuelle Entspannungssignale im Ukraine-Krieg. So will Russland nach Angaben des Moskauer Verteidigungsministeriums seine "militärischen Aktivitäten" in der Ukraine bei Kiew und Tschernihiw deutlich reduzieren. Die Entscheidung sei angesichts des Verlaufs der Verhandlungen mit Kiew getroffen worden, teilte der Vize-Verteidigungsminister Alexander Fomin in Istanbul mit.

Laut einem ukrainischen Unterhändler sollen sich die von der Ukraine verlangten Sicherheitsgarantien nicht auf die von Separatisten kontrollierten Gebiete im Donbass und die von Russland annektierte Krim beziehen. Ein russischer Unterhändler deutete die Möglichkeit eines Treffens zwischen dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und seinem ukrainischen Gegenüber Wolodymyr Selenskyj an. Nach ukrainischen Angaben sollen die Verhandlungen, die derzeit in der Türkei stattfinden, am Abend fortgesetzt werden.

Die Renditen an den europäischen Anleihemärkten legen bereits seit rund drei Wochen zu. Hintergrund dafür ist insbesondere die Erwartung einer strafferen Geldpolitik in den USA zur Bekämpfung der hohen Inflation. Die US-Notenbank Fed hat vor diesem Hintergrund bereits die Zinswende eingeleitet. Weitere Zinsanhebungen in diesem Jahr werden erwartet. Anleger rechnen zudem damit, dass auch die Europäische Zentralbank in absehbarer Zeit an der Zinsschraube dreht.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre -0,32 -0,34 +0,02 -25 5 Jahre 0,51 0,48 +0,03 10 10 Jahre 0,93 0,90 +0,03 31 30 Jahre 1,18 1,18 0 47

ger/pma