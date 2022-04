Österreichische Staatsanleihen im Späthandel mehrheitlich schwächer

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen haben sich am Dienstag im Späthandel mehrheitlich schwächer gezeigt. Die Rendite der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe legte um 7 Basispunkte auf 1,41 Prozent zu. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 47 Basispunkten.

Belastet werden die Kurse vor allem durch Inflationssorgen. Die Anleger am Anleihenmarkt beschäftigten sich weiter mit der jüngsten Sitzung der Europäischen Zentralbank (EZB), schrieb Analyst Sebastian Fellechner von der DZ Bank. Vor der Pressekonferenz von EZB-Präsidentin Christine Lagarde seien am Markt die Erwartungen an baldige Leitzinserhöhungen sehr hoch gewesen. Nachdem das Kommunique der Notenbank und Lagarde den bisher bekannten Kurs bestätigt hätten, hätten die Marktteilnehmer ihre Leitzinserwartungen teilweise zurückgeschraubt.

Die Weltwirtschaft wird einer neuen Prognose zufolge heuer wegen des Kriegs in der Ukraine deutlich langsamer wachsen. Gleichzeitig erwartet der Internationale Währungsfonds (IWF) für 2022 eine höhere Inflationsrate, angetrieben unter anderem von gestiegenen Energie- und Lebensmittelpreisen, wurde am Nachmittag bekannt. In seiner neuen Prognose rechnet der IWF in diesem Jahr nur noch mit einem globalen Wachstum von 3,6 Prozent. Das sind um 0,8 Prozentpunkte weniger als noch im Jänner angenommen. Für die Eurozone erwartet der IWF ein um 1,1 Prozentpunkte geringeres Wachstum von 2,8 Prozent.

Am US-Anleihenmarkt ziehen die Renditen bereits seit Anfang März an. Hintergrund ist die Aussicht, dass sich die Notenbank in diesem Jahr mit zahlreichen Zinsanhebungen gegen die hohe Inflation stemmen dürfte. Erst am Montag hatte der Präsident der US-Notenbank von St. Louis, James Bullard, die Debatte weiter angeheizt. Bullard schloss sogar einen ungewöhnlich hohen Zinsschritt von 0,75 Prozentpunkten nicht aus, auch wenn dies nicht sein Basisszenario sei.

Am Dienstag nun verstärkten robuste Konjunkturdaten die momentan vorherrschende Auffassung, dass die US-Wirtschaft derzeit so gut läuft, dass sie höhere Zinsen vertragen kann: Die Bauwirtschaft entwickelte sich im März trotz steigender Immobilienzinsen besser als erwartet.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 0,14 0,18 -0,04 7 5 Jahre 0,80 0,76 +0,04 16 10 Jahre 1,41 1,34 +0,07 47 30 Jahre 1,62 1,54 +0,08 51

