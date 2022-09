Österreichische Staatsanleihen im Späthandel mehrheitlich schwächer

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen haben sich am Freitag im Späthandel mehrheitlich schwächer gezeigt. Die Rendite der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe legte um 2 Basispunkte auf 2,38 Prozent zu. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 61 Basispunkten.

Auch in anderen Ländern des Euroraums stiegen die Renditen an. Für steigende Kapitalmarktzinsen sorgen seit einiger Zeit die Zentralbanken mit ihrem Kampf gegen die hohe Inflation. Am Vormittag wurde für den Euroraum die Rekordrate von 9,1 Prozent im August bestätigt.

Der Vizechef der Europäischen Zentralbank (EZB), Luis de Guindos, wies in einem Zeitungsinterview auf die Notwendigkeit weiterer Zinsanhebungen hin. "Die Verlangsamung der Wirtschaft wird die Inflation nicht von alleine erledigen." Die EZB müsse die Normalisierung der Geldpolitik fortsetzen.

Am Nachmittag rückten noch aktuelle US-Daten ins Blickfeld der Investoren: Die Stimmung der US-Verbraucher hat sich im September moderater als erwartet aufgehellt. Das von der Universität Michigan erhobene Konsumklima stieg zum Vormonat um 1,3 Punkte auf 59,5 Zähler. Volkswirte hatten im Schnitt mit einem Anstieg auf 60,0 Punkte gerechnet.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 1,56 1,54 +0,02 -1 5 Jahre 1,94 1,89 +0,05 26 10 Jahre 2,38 2,36 +0,02 61 30 Jahre 2,48 2,48 0 71

