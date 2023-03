Österreichische Staatsanleihen im Späthandel mehrheitlich schwächer

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen haben sich am Montag im Späthandel mehrheitlich schwächer gezeigt. Die Rendite der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe legte um vier Basispunkte auf 3,22 Prozent zu. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 63 Basispunkten.

Entscheidend für die Zinsentwicklung an den Kapitalmärkten war zuletzt vor allem die Aussicht auf die Geldpolitik in den USA und der Eurozone. "Hoffnungen, dass die EZB und die US-Fed bereits dicht vor dem Ende ihrer Zinserhöhungsphasen stehen, haben zuletzt wiederholte Dämpfer erhalten", kommentierte Elmar Völker, Anleiheexperte von der Landesbank Baden-Württemberg. Hintergrund ist zum einen die zähe Inflation, die in den vergangenen Monaten zwar zurückgegangen ist, allerdings nur mit geringem Tempo. Zum anderen hat sich die Wirtschaft in Europa nicht so schlecht entwickelt, wie noch vor einiger Zeit zu befürchten war.

Neue Kredit- und Gelddaten der Europäischen Zentralbank (EZB) deuteten auf eine nachlassende Konjunkturdynamik hin. Die als wirtschaftlicher Indikator betrachtete Geldmenge M1 schrumpfte sogar gegenüber dem Vorjahresmonat. An der Erwartung, dass die EZB im kommenden Monat ein weiteres Mal an der Zinsschraube drehe, werde sich zwar kaum etwas ändern, erklärten Analysten der Landesbank Hessen-Thüringen.

Am Nachmittag rückten dann aktuelle US-Daten in den Fokus: In den USA sind die Aufträge für langlebige Güter im Jänner stärker als erwartet gefallen. Im Monatsvergleich seien die Bestellungen um 4,5 Prozent gesunken, teilte das US-Handelsministerium laut einer ersten Schätzung mit. Analysten hatten im Schnitt einen Rückgang um 4,0 Prozent erwartet. Ohne Transportgüter wie Flugzeuge stiegen die Industrieaufträge im Jänner allerdings um 0,7 Prozent und damit deutlicher als mit plus 0,1 Prozent erwartet worden war.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 3,12 3,17 -0,05 5 5 Jahre 3,01 2,97 +0,04 33 10 Jahre 3,22 3,18 +0,04 63 30 Jahre 3,16 3,08 +0,08 61

ger/ste